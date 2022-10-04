В ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в районі Лимана та на Херсонщині

Якість російських підрозділів щораз гірша, а ЗСУ успішно відвойовують території, інформує ZN.ua.

В ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в районі Лимана та на Херсонщині
© Getty Images

За останні 48 годин українські війська продовжували досягати значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Про це у своєму звіті за 3 жовтня розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики Інституту, ЗСУ успішно просуваються північніше від Лимана, тобто на межі Харківської та Луганської областей на захід від Сватового, звільнивши від окупантів Борову, Шийківку, Ізюмське та Дружелюбівку. Водночас ЗСУ зміцнювали позиції навколо нещодавно деокупованого Лиману та, як припускає ISW, досягли успіхів у напрямку Луганської області.

«Російські джерела обговорювали ці українські наступи на схід від Лиману з великим занепокоєнням і припускали, що українські війська, ймовірно, рухатимуться до кордону Луганської області та атакуватимуть Кремінну, що за 30 км на схід від Лиману», – сказано у звіті ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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