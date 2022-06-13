На Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают роSSийских военных — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наши военнослужащие имеют тактическое преимущество над роSSийскими оккупантами в боевых действиях на востоке Украины. Об этом он сказал в вечернем обращении .

“В боях на Донбассе — а они точно войдут в военную историю как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу — украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают роSSийских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно — в артиллерийских системах», — заявил Зеленский.

Он, однако, подчеркнул, что цена битвы Украины за Донбасс — очень высока, и даже страшна.

Именно поэтому, по словам президента, государство каждый день обращает внимание партнеров на необходимость предоставления достаточного количества современной артиллерии. Ведь только такое оружие сможет обеспечить преимущество Украины над захватчиками и прекратить их издевательства над Донецкой и Луганской областями.

Зеленский рассказал также, что сегодня стало известно о гибели от вражеских обстрелов еще одного ребенка. На этот раз именно на Донбассе — на Луганщине.

“Мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме, на улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской тоже, как оказалось, — опасный враг для РоSSийской Федерации…” — отметил глава государства.