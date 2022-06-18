Не скрылся от смерти: на Донбассе в ДТП погиб комбат боевиков по кличке "Пуля"

На Донбассе в дорожно-транспортном происшествии разбился оккупационный командир батальона террористов с позывным "Пуля".

Об этом рассказал роSSийский военный пропагандист Александр Сладков на своем канале в Telegram.

Настоящее имя командира батальона террористов не указывается, как и подробности инцидента.

"Комбат "Пуля" погиб в автокатастрофе. Ушел мой близкий друг, который все отдал Донбассу", - написал кремлевский пропагандист.

Несколько других рупоров Кремля также написали об этом происшествии. В частности, роSSийский блогер под ником "Репортер Руденко V" сообщил, что погибшего звали Евгений.

"Видимо, сказалась усталость, накопленная за эти месяцы войны", - написал он на своем канале в Telegrаm, информирует Апостроф .

Фото: t.me/Sladkov_plus

Фото:t.me/RtrDonetsk

Ранее мы сообщали, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 июня, с начала полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины погибло 32 150 военных РФ.