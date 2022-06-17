В субботу в Киеве простятся с погибшим активистом Романом Ратушным

В ОО «Защитим Протасов Яр» сообщили место и время прощания с защитником Украины, информирует ZN.ua.

В Киеве, 18 июня, простятся с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным, защищая Украину от роSSийских захватчиков. О времени и месте прощания с Романом сообщили в общественной организации «Защитим Протасов Яр», которую он возглавлял.

В 10.00 в Михайловском соборе начнется заупокойная служба. Прощание с Романом Ратушным состоится в 12:00 на Майдане Независимости (под стелой). Украинского защитника похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Роман Ратушный – общественный активист, активно противостоявший застройке Протасового Яра в Киеве. Из-за своей деятельности он неоднократно получал иски в суд. Ему было 24 года.

С первого дня полномасштабного роSSийского вторжения Роман Ратушный участвовал в боях под Киевом. После этого в составе 93 ОМБР «Холодный яр» освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом. Украинский защитник погиб 9 июня, выполняя боевое задание.

Елизавета Серватинская/Суспильне





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