Как выглядит завод в Киеве после ракетного удара: опубликованы фото и видео

В результате ракетного удара ВС РФ , который оккупанты осуществили 5 июня по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве , полностью уничтожен один из цехов, информирует Апостроф .

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

По данным журналистов, массированный ракетный удар ВС РФ по ДВРЗ в Киеве спровоцировал масштабные разрушения. В результате атаки был полностью уничтожен один из цехов, еще несколько мастерских получили сильные повреждения.

Журналист издания Time Саймон Шустер побывал на территории ДВРЗ в Киеве после ракетного обстрела роSSийских войск. По его словам, целью атаки ВС РФ был железнодорожный объект, который задействован при транспортировке зерна.

Как информирует "Суспільне", по территории завода в Киеве оккупанты выпустили четыре ракеты, а в результате обстрела пострадал сотрудник железной дороги. Глава "Укрзализныци" Александр Камышин, комментируя атаку по ДВРЗ, опроверг заявления росСМИ о том, что на территории предприятия была военная техника.