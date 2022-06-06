Как выглядит завод в Киеве после ракетного удара: опубликованы фото и видео
В результате ракетного удара ВС РФ, который оккупанты осуществили 5 июня по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, полностью уничтожен один из цехов, информирует
Об этом сообщает издание "Украинская правда".
По данным журналистов, массированный ракетный удар ВС РФ по ДВРЗ в Киеве спровоцировал масштабные разрушения. В результате атаки был полностью уничтожен один из цехов, еще несколько мастерских получили сильные повреждения.
Журналист издания Time Саймон Шустер побывал на территории ДВРЗ в Киеве после ракетного обстрела роSSийских войск. По его словам, целью атаки ВС РФ был железнодорожный объект, который задействован при транспортировке зерна.
Как информирует "Суспільне", по территории завода в Киеве оккупанты выпустили четыре ракеты, а в результате обстрела пострадал сотрудник железной дороги. Глава "Укрзализныци" Александр Камышин, комментируя атаку по ДВРЗ, опроверг заявления росСМИ о том, что на территории предприятия была военная техника.
Руководство "Укрзализныци" уверяет, что ДВРЗ, который подвергся ракетному удару со стороны ВС РФ, занимался ремонтом вагонов и зерновозов.