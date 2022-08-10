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2022-08-10
У США розслідують діяльність пов'язаної з Романом Абрамовичем фірми
Компанія Concord Management здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера, інформує
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Комісія з цінних паперів і бірж та ФБР розслідують діяльність Concord Management, невелику інвестиційну консультаційну фірму, яка контролювала мільярди доларів інвестицій хедж-фонду для російського олігарха Романа Абрамовича. Про це повідомляє
Розслідування зосереджені на тому, як соратники Абрамовича використовували низку офшорних підставних компаній, щоб фінансувати десятки американських хедж-фондів на суму до $8 млрд упродовж останніх 20 років. Влада шукає інформацію про потік грошей через дюжину підставних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.
Юлія Лавришин, ZN.ua