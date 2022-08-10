У США розслідують діяльність пов'язаної з Романом Абрамовичем фірми

Комісія з цінних паперів і бірж та ФБР розслідують діяльність Concord Management, невелику інвестиційну консультаційну фірму, яка контролювала мільярди доларів інвестицій хедж-фонду для російського олігарха Романа Абрамовича. Про це повідомляє The New York Times .

Розслідування зосереджені на тому, як соратники Абрамовича використовували низку офшорних підставних компаній, щоб фінансувати десятки американських хедж-фондів на суму до $8 млрд упродовж останніх 20 років. Влада шукає інформацію про потік грошей через дюжину підставних компаній, розташованих на Британських Віргінських островах та острові Джерсі.