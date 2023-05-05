Діяльність посла США в Угорщині показує, що він є експертом з пропаганди війни – Сіярто
Раніше амбасадор Сполучених Штатів звинувачував угорський уряд у цинізмі щодо висловів про Україну.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вислови посла США Девіда Прессмана про цинізм угорської влади щодо закликів припинення вогню в Україні "поширюють воєнну пропаганду". Про це написав речник уряду Угорщини Золтан Ковач у своєму Twitter, інформує
Сіярто наголосив, що Угорщина належить до "світової більшості, яка виступає за мир".
"Діяльність посла показує, що він є експертом з пропаганди війни, чого Угорщина не хоче. Натомість Угорщина хоче миру, і країна й надалі зосереджуватиметься на цьому питанні, наголошуючи, що лише мир може врятувати життя", – додав він.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше обурювався перспективою вступу нашої держави до НАТО, заявляв, що війні в України вдалося б запобігти, якщо б колишній президент США Дональд Трамп залишився на посаді.