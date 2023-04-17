У Казахстані розслідують 10 карних справ проти громадян, які брали участь у війні в Україні

Їх можуть засудити на строк до 9 років.

Комітет національної безпеки Казахстану розслідує 10 карних справ за фактами участі громадян цієї країни у війні в Україні, повідомляє Казахське телеграфне агентство, інформує ZN.ua .

© Википедия

Інформація про фігурантів карних справ та їх дії наразі невідома. Дані досудового розслідування не підлягають розголосу. Невідомо навіть на чиєму боці воювали підозрювані. На фото, яким агенція проілюструвала повідомлення, військовий з українським шевроном.

Стаття 172 КК Республіки Казахстан за участь в іноземних збройних конфліктах передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.