Китайський супутник-шпигун збирав дані про діяльність військових апаратів США на орбіті – ЗМІ

Офіційно він називається «експериментальним супутником зв'язку», інформує ZN.ua.

Китайський супутник-шпигун збирав дані про діяльність військових апаратів США на орбіті – ЗМІ
Китайський супутник збирає дані про інші апарати на орбіті
© NASA

Китайський супутник TJS-3, який був запущений у 2018 році, збирав інформацію про апарати інших країн, що знаходяться на геостаціонарній орбіті, повідомляє Space.com.

Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 (TJS-3), невизначено названий експериментальним супутником зв'язку, був відправлений на геостаціонарну орбіту наприкінці 2018 року. Потім він випустив невеликий субсупутник, можливо для перевірки своїх можливостей.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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