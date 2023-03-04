Китайський супутник-шпигун збирав дані про діяльність військових апаратів США на орбіті – ЗМІ

Китайський супутник TJS-3, який був запущений у 2018 році, збирав інформацію про апарати інших країн, що знаходяться на геостаціонарній орбіті, повідомляє Space.com .

Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 (TJS-3), невизначено названий експериментальним супутником зв'язку, був відправлений на геостаціонарну орбіту наприкінці 2018 року. Потім він випустив невеликий субсупутник, можливо для перевірки своїх можливостей.