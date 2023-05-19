У Британії розслідують диверсію під час будівництва військового корабля

Йдеться про роботи над створенням фрегата HMS "Glasgow".

Військова корпорація BAE Systems розпочала розслідування ймовірної диверсії під час будівництва фрегата Type 26 для Королівського флоту Великої Британії. Про це повідомляє The Guardian , інформує ZN.ua .

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Журналісти авторитетного англійського видання дізналися, що цього тижня на HMS Glasgow було “навмисно пошкоджено” десятки кабелів та іншого обладнання. Зараз розпочато роботи по відновленню ушкодженого устаткування.

“Ми негайно розпочали внутрішнє розслідування разом із нашими постачальниками та тимчасово призупинили роботу, щоб перевірити кожну частину судна та переконатися, що наші високі стандарти та контроль якості відповідають нашим вимогам“, – сказав представник BAE Systems.

Припускається, що будівництво корабля могло бути саботоване підрядником через конфлікт щодо оплати роботи. Однак компанія BAE Systems не підтвердила інформацію щодо жодних мотивів пошкодження.

Розслідування має встановити причетних до інциденту та як вони діяли. Крім того, мають бути розроблені заходи для запобігання подібних подій в майбутньому.