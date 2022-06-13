В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР

Преступления современной РоSSии являются продолжением геноцида, который совершал Советский Союз, информирует ZN.ua.

В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР
В Киеве пройдет выставка, посвященная преступлениям рашистов
© Генеральный штаб ВСУ

15 июня на Михайловской площади в Киеве откроется выставка «Коммунизм=Рашизм», которая продемонстрирует схожесть преступлений современной РоSSии и СССР. Как сообщают организаторы мероприятия, одной из причин повторения преступлений является их забвение и не обсуждение на должном уровне.

«Все страшные события, которые случились после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину 24 февраля, являются продолжением геноцида против украинцев, который совершал Советский Союз. Массовые расстрелы, пытки, мародерство, преследования за украинский язык, культуру происходили как в ХХ, так и в ХХІ веке», - говорится в описании выставки.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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