В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР

15 июня на Михайловской площади в Киеве откроется выставка «Коммунизм=Рашизм», которая продемонстрирует схожесть преступлений современной РоSSии и СССР . Как сообщают организаторы мероприятия, одной из причин повторения преступлений является их забвение и не обсуждение на должном уровне.

«Все страшные события, которые случились после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину 24 февраля, являются продолжением геноцида против украинцев, который совершал Советский Союз. Массовые расстрелы, пытки, мародерство, преследования за украинский язык, культуру происходили как в ХХ, так и в ХХІ веке», - говорится в описании выставки.