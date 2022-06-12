Земля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSии

В воскресенье, 12 июня, в Киеве возле здания бывшего роSSийского посольства на Воздухофлотском проспекте, 27, состоялась акция "Последний день РоSSии". Акция приурочена к дате, которую в государстве-агрессоре отмечают как День РоSSии.

Фотографиями с акции поделился фотожурналист сайта "Апостроф" Роман Петушков.

Активисты принесли под пустое посольство РоSSийской Федерации похоронный венок с надписью "земля стекловатой" и русские патроны и гильзы из-под Киева . Участники акции вывесили плакат "Последний День РоSSии" и заявили, что в следующем году страны-агрессора уже не будет существовать.

Он также сообщил о том, что во время акции россияне сожгли свои паспорта, информирует Апостроф .

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии". Там появился роSSийский триколор с надписью "Сегодня не мой день". Красная краска с триколора "стекает" вниз.