США, Південна Корея та Японія провели першу сесію новоствореного діалогу з економічної безпеки

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели першу сесію нещодавно започаткованого діалогу з питань економічної безпеки. Про це повідомляє Yonhap .

У діалозі, який був започаткований за домовленістю між лідерами трьох країн під час тристороннього саміту в листопаді минулого року, взяли участь секретар президента Південної Кореї з питань економічної безпеки Ван Юн Чжон, старший директор з питань технологій і національної безпеки в Раді національної безпеки Білого дому Тарун Чабра та їхній колега з офісу прем'єр-міністра Японії Ясуо Такамура.