США, Південна Корея та Японія провели першу сесію новоствореного діалогу з економічної безпеки

Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері технологій, інформує ZN.ua.

США, Південна Корея та Японія провели першу сесію новоствореного діалогу з економічної безпеки
© unsplash/sincerelydavidcohen

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели першу сесію нещодавно започаткованого діалогу з питань економічної безпеки. Про це повідомляє Yonhap.

У діалозі, який був започаткований за домовленістю між лідерами трьох країн під час тристороннього саміту в листопаді минулого року, взяли участь секретар президента Південної Кореї з питань економічної безпеки Ван Юн Чжон, старший директор з питань технологій і національної безпеки в Раді національної безпеки Білого дому Тарун Чабра та їхній колега з офісу прем'єр-міністра Японії Ясуо Такамура.

«Це була перша зустріч, на якій Південна Корея, США і Японія спільно обговорили питання економічної безпеки, і делегації з трьох країн шукали шляхи зміцнення взаєморозуміння і співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес у галузі економічної безпеки», - йдеться в прес-релізі офісу президента Південної Кореї.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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