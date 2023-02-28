США, Південна Корея та Японія провели першу сесію новоствореного діалогу з економічної безпеки
Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері технологій, інформує
Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели першу сесію нещодавно започаткованого діалогу з питань економічної безпеки. Про це повідомляє
У діалозі, який був започаткований за домовленістю між лідерами трьох країн під час тристороннього саміту в листопаді минулого року, взяли участь секретар президента Південної Кореї з питань економічної безпеки Ван Юн Чжон, старший директор з питань технологій і національної безпеки в Раді національної безпеки Білого дому Тарун Чабра та їхній колега з офісу прем'єр-міністра Японії Ясуо Такамура.
«Це була перша зустріч, на якій Південна Корея, США і Японія спільно обговорили питання економічної безпеки, і делегації з трьох країн шукали шляхи зміцнення взаєморозуміння і співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес у галузі економічної безпеки», - йдеться в прес-релізі офісу президента Південної Кореї.