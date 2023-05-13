Блінкен та Кулеба провели телефонну розмову, обговорили підготовку контрнаступу України та поставки зброї
Блінкен запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову. Вони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, в тому числі те, як внесок міжнародних партнерів може сприяти його успіху. Про це повідомляється на сайті американського Держдепартаменту, інформує ZN.ua.
«Держсекретар Блінкен зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив відданість США притягненню Росії до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - йдеться у повідомленні Держдепартаменту за результатами розмови.
Кулеба у Twitter також розповів про телефонну розмову з Блінкеном.
«Я поговорив з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб скоординувати наступні поставки зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу», - йдеться у дописі.
За словами Кулеби, під час розмови він приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів.
I spoke with @SecBlinken to coordinate next weapons supplies, our cooperation with the Global South, and the establishment of the Special Tribunal. I paid close attention to the importance of providing Ukraine with F-16s and steps necessary to begin training of Ukrainian pilots.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси, необхідні для повернення в очікуваному контрнаступі своїх територій. За його словами, йдеться не лише про зброю, але і про навчання.