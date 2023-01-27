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2023-01-27
Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини
Відбулася тристороння онлайн-зустріч.
© Омбудсмен Дмитро Лубінець/ Telegram
Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини. Про це в Telegram
«Провели тристоронню онлайн-зустріч між Омбудсманами трьох країн — України, Туреччини та РФ. З Шефером Малкочем (омбудсмен Туреччини – ред.) та Тетяною Москальковою (омбудсмен РФ – ред.) обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей», - йдеться у повідомленні.
За словами Лубінця, нова онлайн-зустріч є продовженням переговорів, які відбулися під час нещодавньої зустрічі в Анкарі.
Анастасія Гурін, ZN.ua