Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини. Про це в Telegram повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Провели тристоронню онлайн-зустріч між Омбудсманами трьох країн — України, Туреччини та РФ . З Шефером Малкочем (омбудсмен Туреччини – ред.) та Тетяною Москальковою (омбудсмен РФ – ред.) обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей», - йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, нова онлайн-зустріч є продовженням переговорів, які відбулися під час нещодавньої зустрічі в Анкарі.