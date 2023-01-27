Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини

Відбулася тристороння онлайн-зустріч.

Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини
© Омбудсмен Дмитро Лубінець/ Telegram

Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини. Про це в Telegram повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Провели тристоронню онлайн-зустріч між Омбудсманами трьох країн — України, Туреччини та РФ. З Шефером Малкочем (омбудсмен Туреччини – ред.) та Тетяною Москальковою (омбудсмен РФ – ред.) обговорили актуальні питання щодо наших попередніх домовленостей», - йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, нова онлайн-зустріч є продовженням переговорів, які відбулися під час нещодавньої зустрічі в Анкарі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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