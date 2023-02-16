Під Луганськом знайшли могили вагнерівців — журналісти провели розслідування

На цвинтарі під Луганським місцеві жителі виявили 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані бойовики ЧВК Вагнера. Про це повідомляє «Російська служба BBC».

Журналістам вдалося знайти у відкритих джерелах інформацію про 37 чоловіків, чиї дані збігаються із написами на могильних табличках — загалом 20 судових вироків стосовно людей, які є повними тезками похованих під Луганском.

35 з них були росіянами, один — громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Так, згідно з судовими документами, Мірослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років: за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок — за крадіжку.

Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році.

Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, у 2021 року був засуджений за спробу незаконного збуту героїну.

Офіційно Кремль не коментує участі ув'язнених у бойових діях в Україні. Але щонайменше одного ув'язненого, який воював у складі ПВК Вагнера, особисто нагородив президент Росії.

Журналісти також знайшли сторінки цих людей у соціальних мережах і змогли поговорити з рідними кількох з них.

У всіх трьох випадках журналістам розповідали схожі історії: їх близькі були ув’язнені, зголосились поїхати воювати в складі ЧВК Вагнера, залишили колонії в кінці серпня, а в жовтні перестали виходити на зв'язок.

Ані представники ЧВК Вагнера, ні інших структур з родичам загиблих не зв’язувались.

Поховання під Луганськом — вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК Вагнера.

У грудні в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених. Лише за два місяці кількість поховань збільшилась у шість разів і наприкінці січня могил ув’язнених стало вже 270. Усі вони уквітчані вінками із червоно-чорно-жовтою емблемою, яка зустрічається на нашивках та прапорах ПВК Вагнера.

Ще один цвинтар — а точніше цвинтарну алею — виявили мешканці підмосковного селища Фряново в сусідньому селищі: 22 могили з такими самими червоно-чорно-жовтими вінками. У мережі можна знайти вироки 12 людей, ініціали яких повністю збігаються з даними на табличках.

Засновник ПВК Вагнера Євгеній Прігожин підтвердив, що цвинтар у Краснодарському краї належить його приватній військовій компанії, але поки не коментував статусу поховань у Підмосков'ї та поблизу Луганська.

Загалом BBC спільно з «Медіазоною» та волонтерами вдалося точно встановити імена 820 убитих ув'язнених. 600 із них загинули за останні три місяці.