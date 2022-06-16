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2022-06-16
Файеры и стена памяти: в Киеве простились с активистом, погибшим в бою под Изюмом
В Киеве похоронили активиста и разведчика 93 ОМБр "Холодный овраг" Романа Ратушного, погибшего 9 июня в бою у Изюма на Харьковщине, информирует
Фото с церемонии прощания с активистом опубликовало УП в Telegram.
Похоронили Ратушного в Протасовом Яру, где собралось несколько сотен человек, чтобы провести его в последний путь.
Все собравшиеся встали на колено, а его друзья зажгли файеры.
С первых дней полномасштабного вторжения РоSSии Ратушный участвовал в боях в Киевской области, а затем в составе 93 ОМБр "Холодный яр" освобождал от оккупантов Тростянец в Сумской области и участвовал в боях под Изюмом в Харьковской области.
5 июля Роману Ратушному должно было исполниться только 25 лет.
Ксения Срибнянская, Апостроф