Файеры и стена памяти: в Киеве простились с активистом, погибшим в бою под Изюмом

В Киеве похоронили активиста и разведчика 93 ОМБр "Холодный овраг" Романа Ратушного, погибшего 9 июня в бою у Изюма на Харьковщине, информирует Апостроф.

Фото с церемонии прощания с активистом опубликовало УП в Telegram.

Похоронили Ратушного в Протасовом Яру, где собралось несколько сотен человек, чтобы провести его в последний путь.

Все собравшиеся встали на колено, а его друзья зажгли файеры.

С первых дней полномасштабного вторжения РоSSии Ратушный участвовал в боях в Киевской области, а затем в составе 93 ОМБр "Холодный яр" освобождал от оккупантов Тростянец в Сумской области и участвовал в боях под Изюмом в Харьковской области.

5 июля Роману Ратушному должно было исполниться только 25 лет.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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