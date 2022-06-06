Три цеха ДВРЗ в Киеве восстановлению не подлежат

В результате ракетных обстрелов Киева в воскресенье на Дарницком вагоноремонтном заводе полностью уничтожены три цеха, сообщил член правления АО «Укрзалізниця» Евгений Шрамко. Однако ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить кооперацию с другими предприятиями отрасли.

«У нас полностью разрушены три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями «Укрзалізниці», чтобы возобновить здесь ремонт и производство вагонов», - цитирует Шрамко « Укринформ ».

При этом представитель «Укрзализныци» отметил, что оценивать конкретный ущерб ДВРЗ еще рано.

«Сначала придется сделать паузу, чтобы очистить завод от остатков ракет и взрывчатки. Затем приступим к разбору завалов. Проблема же не только в том, сколько у нас есть убытки. Даже если бы мы потеряли один цех, то этим разорвана вся схема производства. Поэтому продукция этих цехов будет заменена кооперацией с другими предприятиями, чтобы как можно быстрее завод заработал и чтобы люди работали» - отметил Шрамко.

При этом он подчеркнул, что РоSSия атакует железнодорожную инфраструктуру Украины практически через день, поэтому это нападение оценивает как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.