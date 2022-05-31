В Киеве приостановили процесс переименования улиц и метро

В Киеве решили приостановить процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.

«Можно сказать, что (процесс переименования, ред) на паузе, учитывая то, что нужно достаточно тщательно подходить к переименованию и станциям метрополитена, и улицам, площадям, а также к снятию тех или иных памятников. Для того чтобы сделать все правильно с научной точки зрения и в соответствии с законодательством, которым определяются процедуры переименования», – пояснил он.