Українці стали менше тужити за СРСР і більше підтримувати перейменування вулиць – опитування
Також усе більше людей схвалюють політику засудження радянського тоталітарного режиму, інформує
Після початку повномасштабної війни РФ проти України серед населення нашої держави збільшується кількість людей, які ставляться до розпаду радянського Союзу як до позитивної події, а також тих, хто підтримує політику декомунізації та дерусифікації. Про це свідчать результати
У ході дослідження було з’ясовано, що 73% респондентів позитивно оцінюють розпад СРСР, 12% – вважають подію негативною, а ще 15% – не змогли визначитися зі своїм ставленням до цього.
Частка тих, хто назвав зникнення Радянського Союзу позитивним, є найбільшою на заході України – 92%, а найменшою (48%) – на півдні. У центральній і східній частині таку відповідь дали 71% і 65% опитуваних відповідно.
Найбільше респондентів вважають розпад СРСР негативним явищем на півдні та сході нашої країни – 23% і 20% відповідно. При цьому в південному регіоні 29% учасників дослідження не висловили однозначної думки.
Подібне опитування, проведене в 2020 році, продемонструвало позитивне ставлення до розпаду Радянського Союзу лише серед 49% респондентів. "Сум" тоді висловлювали 32%. Водночас, як і тепер, найбільше негативних оцінок зникнення історичного утворення було на півдні і сході.
Також опитування дворічної давності відобразило суттєві вікові відмінності у ставленні до розпаду СРСР у південних та східних областях України. Представники молодшого покоління давали більше позитивних оцінок, хоча багато й не мали однозначної думки. Більшість же старших респондентів вважали згадану подію негативною.
Зараз вікова динаміка серед опитаних на півдні й сході зберіглася, однак загальна різниця у відповідях є суттєвою. Люди стали значно менше "тужити" за радянським минулим.
Дослідження продемонструвало й відмінність у думках серед людей, які спілкуються в повсякденному житті різними мовами та мають різний матеріальний стан (не тільки в цьому питанні, а у наступних).
Хоч домінуюча частина російськомовних респондентів і оцінила розпад СРСР як позитивну подію, серед них майже на 20% більше тих, хто "сумує" за цією державою, ніж серед україномовних. Така ж тенденція спостерігалася щодо опитуваних з нижчим матеріальним статусом відносно більш забезпечених.