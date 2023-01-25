Джонсон розгулює вулицями Лондона у шапці-подарунку від "Укрзалізниці": забавне відео

Джонсон розгулює вулицями Лондона у шапці-подарунку від "Укрзалізниці": забавне відео

Екс-прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона зняли на відео в Лондоні на шляху на роботу в забавному образі.

Минулого тижня Джонсон відвідував з візитом Бородянку та Бучу, а також зустрічався з президентом України в офісі.

Під час чергового та не анонсованого наперед візиту співробітники "Укрзалізниці" подарували Борисові шапку з написом: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда".

У цій кумедній шапці синього кольору з помаранчевим помпоном Джонсон вирушив на роботу в Лондоні, повідомляє The Guardian.

Раніше українці виступили із проханням нагородити званням Героя України екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона, президента Польщі Анджея Дуду і не лише.

На сайті президента України з'явилася петиція, в якій автор просить присвоїти звання Героїв України президентам та високопосадовцям країн, які допомагають українцям у боротьбі з країною-агресором.

Зокрема, пропонується нагородити Президента Республіки Польща – Анджея Дуду, колишнього Прем'єр-міністра Великобританії – Бориса Джонсона, Президента Естонської Республіки – Алару Карісу, Президента Литовської Республіки – Гітанаса Науседу, Президента Латвійської Республіки – Егілсу Левітсу.


Юлия Александрова, politeka.net





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