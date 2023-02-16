Юнак знепритомнів після того, як йому вручили повістку, відео: "посеред вулиці..."

На Закарпатті в оточенні військових юнак втратив свідомість.

У телеграм-каналі "Байрактор news" з'явилося відео, як у Мукачеві на Закарпатті юнак знепритомнів. Повідомляється, що це сталося після того, як йому вручили повістку.

Військові підійшли до хлопця на вулиці та начебто видали йому повістку. Від несподіванки чи переляку хлопець знепритомнів.

Очевидці зняли інцидент на відео, яке вже гуляє мережею.

"В Мукачево хлопець втратив свідомість коли йому вручали повістку посеред вулиці", - пишуть автори публікації.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження терміну дії військового стану в Україні» (№ 8419), яким термін дії військового стану продовжено з 19 лютого 2023 року ще на 90 днів. Крім того, парламент продовжив мобілізацію на 90 днів.

Але є випадки, коли повістку можуть скасувати. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.