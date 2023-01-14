На вулицях, у парках та біля кафе: де вручають повістки українцям, фото

Центри комплектування та соцпідтримки активізували роботу з вручення повісток громадянам не тільки у великих містах України, а й у менших населених пунктах.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф.

Люди у військовій формі виглядають на вулицях чоловіків "призовного віку" та "запрошують" їх відвідати військкомати.

Ці фотографії з'явилися у телеграм-каналах Чугуєва Харківської області, Кропивницького Кіровоградської області та міста Дніпро.

На кадрах видно, як військові в "камуфляжі" роздають повістки звичайним громадянам на вулицях.

До речі, речник прес-служби Генштабу ЗСУ Юзеф Венськович запевняє, що прямих вказівок від відомства ТЦКтаСП на вуличні рейди не отримували.

Однак в Одесі вулицею їздить "швидка допомога", і коли на горизонті з'являється чоловік, звідти виходять хлопці у формі та вручають повістки.

У той же час в умовах воєнного часу повістку мають право вручати в будь-якому місці – і на вулиці, на робочому місці, вдома, її можуть кинути і в поштову скриньку, необов'язково вручивши особисто в руки.

Україні потрібно сформувати, як мінімум, два корпуси по 75 тисяч людей, щоб переламати ситуацію. Наша країна зараз отримує багато нової зброї, але щоб її освоїти неможливо знімати з фронту кадрові частини.


Олексій Руденко, Апостроф





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