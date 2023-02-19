Комітет ВРУ вимагає від відповідальних за мобілізацію пояснити видачу повісток на вулиці

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки запросив на зустріч для роз’яснень відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні, повідомив член комітету, представник президента у парламенті Федір Веніславський в інтерв‘ю «Укрінформу».

Веніславський зазначив, що вже рік в Україні триває і мобілізаційні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців постійно здійснюють заходи для підтримки потрібних кількісних і якісних показників, які формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ.

Насамперед війську потрібно сформувати потужні резерви для звільнення території, частиною чого є формування «Гвардії наступу».

«На жаль, є мобілізаційні методи, які нас, членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, не задовольняють. Наступного тижня ми ініціювали засідання комітету, де заслухаємо керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Це неправильний механізм», – зазначив депутат.

Він додав, що, до прикладу, повістку посеред площі вручили і одному з народних депутатів, члену Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

«Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура», – вважає Веніславський.

Він зауважив, в Україні є достатня законодавча база, яка передбачає межі проведення мобілізаційних заходів, а конкретні заходи для її проведення.

«Ми дамо свої рекомендації, щоб уряд визначив чіткі межі, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких - не можуть», - додав Веніславський.