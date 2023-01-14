"Маскування" на найвищому рівні: в Одесі знайшли незвичайний спосіб вручати повістки на вулиці - фото

Через повномасштабну війну з російськими окупантами в Україні триває загальна мобілізація - останнім часом особливо активне вручення повісток відзначають жителі великих міст. В Одесі представники військкоматів активізувалися на автостанції "Привоз" та залізничному вокзалі, а також до вручення повісток залучили автомобілі "швидкої допомоги".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Апостроф.

По вулиці їздить "швидка допомога", коли на горизонті з'являється чоловік, звідти виходять хлопці у формі та вручають повістки. Подібні випадки зафіксовані в районі Молдаванки та на Слобідці.

У середу, 11 січня, в Одесі представники військкоматів активізувалися на автостанції "Привоз" та залізничному вокзалі. Крім того, повістки роздавали на пляжі "Аркадія", Курортному провулку, спуску на Трасу здоров'я, Таїровому та місцевому торговому центрі.

Зазначимо, згідно із законом України повістку мають право вручати у будь-якому місці. Зробити це може співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ЗМС, керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, керуючі багатоквартирними будинками.


Олена Руденко, Апостроф





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