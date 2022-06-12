15 июня состоится презентация проектов по восстановлению Ирпеня: один из проектов уже засветили в сети (фото)

15 июня на первом в Украине Саммите по вопросам устойчивого восстановления городов состоится презентация проектов по восстановлению Ирпеня, который был разрушен роSSийскими захватчиками на 76%. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Волонтеры представят результаты работы проектных групп, их взгляд на Ирпень будущего.

По словам Маркушина, Irpin Reconstruction Summit 4.0 был инициирован Инвестиционным советом Ирпеня, Центром общественных коммуникаций под патронатом Ирпенского городского головы.

Впервые в военный период на призыв Инвестсовета откликнулось 200 архитекторов, дизайнеров, проектантов, переводчиков, фандрейзеров и других специалистов из Ирпеня и разных уголков мира. И уже в течение первого месяца волонтерскими были предложены системные проектные визуальные решения по восстановлению Ирпеня.

15 июня группы представят проектные концепции:

Центрального дома культуры Ирпеня,

Историко-краеведческого музея,

городского клуба "Романовка", который в нескольких метрах от Ирпенского моста,

городского стадиона "Чемпион",

детских садов,

школ,

академического лицея,

площади,

транспортного планирования,

велодорожек.

По словам городского головы, именно эти объекты подверглись наибольшим разрушениям и стали свидетелями мужества, победы, отчаяния, смерти, спасения и преданности жителей Ирпеня.

Объекты разделены на несколько категорий: срочные в восстановлении, знаковые и здания, требующие переосмысления в разрезе зеленой тематики.

При этом, в сети уже "засветили" один из проектов – мемориальный комплекс. Украинский дизайнер сделал эскиз того как может выглядеть мемориальный комплекс в Ирпене вместо разрушенного моста.

Так возможно будет выглядеть мемориал

Фото эвакуации и разрушенного моста облетели весь мир

Напомним, Ирпень освободили от роSSийских захватчиков 28 марта. РоSSийские военные за время оккупации убили не менее 290 жителей и разрушили 76% города. В частности, в результате вражеских обстрелов 885 зданий разрушены полностью, 2 738 – частично, 8 651 повреждены поверхностно.

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня требуется около 1 миллиарда долларов . Кроме того, стоимость обновления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 миллионов долларов.

Планируется, что международное дизайн-бюро Madma Urbanism+Landscape создаст мастер-план города , в котором будут подчеркнуты городские особенности.

Будущие проекты должны быть простыми, красивыми и удобными для каждого. Сначала разработчики проанализируют все увиденное, получат от города все необходимые картосхемы, после чего начнут работать.

В Madma Urbanism+Landscape считают, что "будущее Ирпеня будет очень сложным, если сосредоточиться только на разрушительном статусе некоторых частей города". Город не следует характеризовать как "город-жертву".

Мастер-план – стратегия, позволяющая представить в общих чертах, как в будущем будет выглядеть город. С его помощью осуществляется эффективная организация пространства населенного пункта с учетом потребностей горожан, экономических возможностей и экологических стандартов.