Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов

Утримувані у російському полоні захисники України можуть втратити імунітет від кримінальних переслідувань, попередив заступник генерального прокурора у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов.

Підставою для цього стане рішення Верховного суду РФ , яким полк «Азов» визнано нібито «терористичною організацією».

«Рішення ВС РФ щодо визнання полку «Азов» терористичною організацією фактично позбавляє їх статусу комбатантів і військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь бойових діях. Росія знову вигадує фіктивні юридичні конструкції», - пише Мамедов у Twitter .