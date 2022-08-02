Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов

Утримувані у російському полоні захисники України можуть втратити імунітет від кримінальних переслідувань, попередив заступник генерального прокурора у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов.
Підставою для цього стане рішення Верховного суду РФ, яким полк «Азов» визнано нібито «терористичною організацією».
«Рішення ВС РФ щодо визнання полку «Азов» терористичною організацією фактично позбавляє їх статусу комбатантів і військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь бойових діях. Росія знову вигадує фіктивні юридичні конструкції», - пише Мамедов у Twitter.
Рішення ВС #РФ щодо визнання @Polk_Azov терористичною організацією фактично позбавляє їх статусу комбатантів і військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях. ?? знову вигадує фіктивні юридичні конструкції. pic.twitter.com/GIfa1z4cLT