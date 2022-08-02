Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов

Росія знову вигадує фіктивні приводи для переслідування захисників України, інформує ZN.ua.

Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов
© Національна гвардія України

Утримувані у російському полоні захисники України можуть втратити імунітет від кримінальних переслідувань, попередив заступник генерального прокурора у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов.

Підставою для цього стане рішення Верховного суду РФ, яким полк «Азов» визнано нібито «терористичною організацією».

«Рішення ВС РФ щодо визнання полку «Азов» терористичною організацією фактично позбавляє їх статусу комбатантів і військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь бойових діях. Росія знову вигадує фіктивні юридичні конструкції», - пише Мамедов у Twitter.

Рішення ВС #РФ щодо визнання @Polk_Azov терористичною організацією фактично позбавляє їх статусу комбатантів і військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях.
?? знову вигадує фіктивні юридичні конструкції. pic.twitter.com/GIfa1z4cLT

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) August 2, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Американський політик пояснив, як США можуть досягти вступу Китаю в антипутінську коаліціюАмериканський політик пояснив, як США можуть досягти вступу Китаю в антипутінську коаліцію
Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"
США теж можуть використати ядерну зброю — БлінкенСША теж можуть використати ядерну зброю — Блінкен
РФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – МамедовРФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – Мамедов
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідкаВійська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіянДеокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян
Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни ЄвропиВізи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи
Росію можуть визнати спонсором тероризму: Конгрес США готує критерії
«Референдуми» на півдні України можуть стати пасткою росіян для ЗСУ – NYT«Референдуми» на півдні України можуть стати пасткою росіян для ЗСУ – NYT
Захисники можуть звільнити Херсон до кінця літа — полковник запасу ЗСУЗахисники можуть звільнити Херсон до кінця літа — полковник запасу ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости