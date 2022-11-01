"Денацифіковано" заступника комбату "Осетія": міг бути найманцем "ПВК Вагнера"

В Україні вбитий заступник командира батальйону «Осетія» з позивним «Вітос», який цього літа вирушив на війну "добровольцем". Йдеться про деякого Віктора Жидаєва, людину з таким же іменем розслідувачі з проєкту InformNapalm у 2018 році називали серед числа "вагнерівців". Про смерть окупанта повідомляють "Кавказ.Реалії".

За даними медіа, наразі на війні в Україні загинули майже півтори сотні уродженців Північної Осетії. Обставини смерті Жидаєва наразі невідомі. За непідтвердженими даними, він міг загинути на Запоріжжі.