"Денацифіковано" заступника комбату "Осетія": міг бути найманцем "ПВК Вагнера"

За непідтвердженими даними, Віктор Жидаєв з позивним «Вітос» загинув на Запоріжжі, інформує ZN.ua.

Частина колон Z з осетинськими прапорами

В Україні вбитий заступник командира батальйону «Осетія» з позивним «Вітос», який цього літа вирушив на війну "добровольцем". Йдеться про деякого Віктора Жидаєва, людину з таким же іменем розслідувачі з проєкту InformNapalm у 2018 році називали серед числа "вагнерівців". Про смерть окупанта повідомляють "Кавказ.Реалії".

За даними медіа, наразі на війні в Україні загинули майже півтори сотні уродженців Північної Осетії. Обставини смерті Жидаєва наразі невідомі. За непідтвердженими даними, він міг загинути на Запоріжжі.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.США анонсували план боротьби із незаконним переміщенням звичайних озброєнь у Східній Європі.
Блок рекламы


Похожие новости
Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій — Міноборони ТуреччиниЗернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій — Міноборони Туреччини
Спіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в УкраїніСпіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в Україні
НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІНАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ
Паркану на кордоні між Фінляндією та Росією бути: парламент одобрив будівництвоПаркану на кордоні між Фінляндією та Росією бути: парламент одобрив будівництво
Дуда: Заради безпеки світу російський імперіалізм має бути зупиненийДуда: Заради безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений
Росія замовила 2400 дронів у Ірану: ізраїльський офіцер пояснив, чому в окупантів не може бути такої кількості на даний моментРосія замовила 2400 дронів у Ірану: ізраїльський офіцер пояснив, чому в окупантів не може бути такої кількості на даний момент
Зараз пріоритетом України щодо НАТО має бути зброя, а не швидке членство — Atlantic CouncilЗараз пріоритетом України щодо НАТО має бути зброя, а не швидке членство — Atlantic Council
Норвегія має інформацію, що витоки на Nord Stream могли бути наслідком «актів саботажу»Норвегія має інформацію, що витоки на Nord Stream могли бути наслідком «актів саботажу»
Якщо розпочнуться якісь процеси в Росії, ми мусимо бути готовими — лідер Ічкерії ЗакаєвЯкщо розпочнуться якісь процеси в Росії, ми мусимо бути готовими — лідер Ічкерії Закаєв
Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."
Последние новости
Подгружаем последние новости