На Рівненщині доньці та ексдружині замкомбата виплачували «бойові», поки вони служили в частині

Зараз слідчі перевіряють доплати і іншим військовим частини.

Керівництво одного із батальонів ЗСУ організувало виплату «бойових» доплат військовим із Рівненщини, які насправді не несли службу на передовій. Схему махінацій викрило Державне бюро розслідувань, інформує ZN.ua .

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Так, з початку повномасштабного російського вторгнення керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Однак як з’ясували слідчі, принаймні двоє військових, які щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тис. грн, увесь цей час продовжували перебувати на території Рівненської області. Ними були донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини.

Напередодні слідчі провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно, та вилучили бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо.

Зараз правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів, буде прийняте рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.

В ДБР зазначають, що сема діяла впродовж 9 місяців, та принесла державі збитки на щонайменше 1 млн грн.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Відповідно до нього підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також, за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.