HIMARSами ЗСУ “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ – ISW

Внаслідок українських ударів HIMARSами загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Зокрема, росЗМІ повідомляли про загибель полковників Сергія Кузьмінова, Андрія Васильєва та Максима Кудріна. Тим самим підтвердивши заяви української сторони про те, що внаслідок ударів по Шахтарську 9 липня вбито або поранено значну частину керівництва 106-ї ПДД. Про це йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни.

У зведенні посилаються також на інформацію від Українського центру стратегічних комунікацій 12 липня про те, що один невказаний замкомбат залишається у важкому стані.