HIMARSами ЗСУ “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ – ISW
Водночас в Інституті вивчення війни бачать ознаки того, що станом на середину липня кремлівські сили, ймовірно, виходять із оперативної паузи, інформує
Внаслідок українських ударів HIMARSами загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Зокрема, росЗМІ повідомляли про загибель полковників Сергія Кузьмінова, Андрія Васильєва та Максима Кудріна. Тим самим підтвердивши заяви української сторони про те, що внаслідок ударів по Шахтарську 9 липня вбито або поранено значну частину керівництва 106-ї ПДД. Про це
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