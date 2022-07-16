HIMARSами ЗСУ “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ – ISW

Водночас в Інституті вивчення війни бачать ознаки того, що станом на середину липня кремлівські сили, ймовірно, виходять із оперативної паузи, інформує ZN.ua.

HIMARSами ЗСУ “денацифікували” чотирьох замкомбатів 106-ї десантної дивізії РФ – ISW
ЗСУ “денацифікували” HIMARSами чотирьох замкомбатів
© The Denver Post

Внаслідок українських ударів HIMARSами загинули або були поранені чотири заступники командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії. Зокрема, росЗМІ повідомляли про загибель полковників Сергія Кузьмінова, Андрія Васильєва та Максима Кудріна. Тим самим підтвердивши заяви української сторони про те, що внаслідок ударів по Шахтарську 9 липня вбито або поранено значну частину керівництва 106-ї ПДД. Про це йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни.

У зведенні посилаються також на інформацію від Українського центру стратегічних комунікацій 12 липня про те, що один невказаний замкомбат залишається у важкому стані.


Оксана Коваль, ZN.ua





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