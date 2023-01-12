Зеленський "забрав" громадянство у чотирьох нардепів: у мережі назвали імена

Президент Володимир Зеленський позбавив чотирьох народних депутатів українського громадянства.

Про це пише нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, інформує Апостроф .

Зазначається, що громадянство втратили Тарас Казак, Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін з ОПЗЖ та позафракційний Андрій Деркач.

Відповідно, за аналогією з Вадимом Рабиновичем та Ігорем Васильковським із "Слуги народу", у них також заберуть мандат депутатів.

Таким чином, враховуючи ще залишення мандата Андрієм Аксьоновим, який має російський паспорт, незабаром у Верховній Раді залишиться лише 411 депутатів, підрахував Ярослав Железняк.

За його висновками, у ОПЗЖ вже мінус 6 мандатів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто зазначити, що на офіційному сайті президента Указу про позбавлення громадянства Козака, Медведчука, Кузьміна та Деркача немає.

Однак у Мережі гуляє фото документа, в якому Зеленський припиняє громадянство вказаних осіб.