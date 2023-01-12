Зеленський "забрав" громадянство у чотирьох нардепів: у мережі назвали імена

Президент Володимир Зеленський позбавив чотирьох народних депутатів українського громадянства.

Про це пише нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, інформує Апостроф.

Зазначається, що громадянство втратили Тарас Казак, Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін з ОПЗЖ та позафракційний Андрій Деркач.

Відповідно, за аналогією з Вадимом Рабиновичем та Ігорем Васильковським із "Слуги народу", у них також заберуть мандат депутатів.

Таким чином, враховуючи ще залишення мандата Андрієм Аксьоновим, який має російський паспорт, незабаром у Верховній Раді залишиться лише 411 депутатів, підрахував Ярослав Железняк.

За його висновками, у ОПЗЖ вже мінус 6 мандатів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто зазначити, що на офіційному сайті президента Указу про позбавлення громадянства Козака, Медведчука, Кузьміна та Деркача немає.

Однак у Мережі гуляє фото документа, в якому Зеленський припиняє громадянство вказаних осіб.


Олексій Руденко, Апостроф





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