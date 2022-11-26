Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо

Над країнами Гвінейської затоки зростає загроза з боку джихадистів Сахеля, інформує ZN.ua.

Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо
© Уряд Беніну / Twitter

Збройні сили Беніну (держава на заході Африки) зіткнулися з озброєними людьми біля північного кордону країни з Буркіна-Фасо, внаслідок чого четверо нападників були вбиті, передає АР.

Зазначається, що країни Гвінейської затоки Бенін, Того, Гана та Кот-д'Івуар стикаються зі зростаючою загрозою з боку джихадистів Сахеля над їхніми північними кордонами.

Армія повідомила, що десяток озброєних людей напали на військовий пост в Каобагоу поблизу кордону вранці в п'ятницю, але війська чинили опір і відтіснили їх у контрнаступі.

"Після втечі ворог залишив чотири тіла, велику кількість зброї та боєприпасів", - йдеться в повідомленні армії.

Прикордонна зона також стурбована озброєними бандами контрабандистів.

Сили Беніну кажуть, що вони зіткнулися з понад 20 вторгненнями з 2021 року, тоді як сусіднє Того за цей час зазнало щонайменше п’яти атак.

Сахельський конфлікт почався в Малі в 2012 році, після чого поширився на Буркіна-Фасо і Нігер.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Накидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупаціюНакидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупацію
РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISWРФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Іранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля ОмануІранські "Шахеди" і дестабілізація морської безпеки на Близькому Сході: деталі інциденту біля Оману
РФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВАРФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВА
Військові РФ, ймовірно, спалювали тіла загиблих побратимів на херсонському сміттєзвалищі – The GuardianВійськові РФ, ймовірно, спалювали тіла загиблих побратимів на херсонському сміттєзвалищі – The Guardian
Росіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей у Криму – ГенштабРосіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей у Криму – Генштаб
Російські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів ПольщіРосійські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів Польщі
"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута
Британська розвідка розповіла, як зростуть військові витрати РФ у 2023 роціБританська розвідка розповіла, як зростуть військові витрати РФ у 2023 році
Під Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фотоПід Запоріжжям окупанти вбили сім'ю із двома дітьми: фото
Через це страшне місце пройшли сотні людей: ексклюзивні фото з катівні росіян у ХерсоніЧерез це страшне місце пройшли сотні людей: ексклюзивні фото з катівні росіян у Херсоні
З початку війни окупанти вбили 433 дитини в Україні — Офіс генпрокурораЗ початку війни окупанти вбили 433 дитини в Україні — Офіс генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости