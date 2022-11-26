Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо

Збройні сили Беніну (держава на заході Африки) зіткнулися з озброєними людьми біля північного кордону країни з Буркіна-Фасо, внаслідок чого четверо нападників були вбиті, передає АР .

Зазначається, що країни Гвінейської затоки Бенін, Того, Гана та Кот-д'Івуар стикаються зі зростаючою загрозою з боку джихадистів Сахеля над їхніми північними кордонами.

Армія повідомила, що десяток озброєних людей напали на військовий пост в Каобагоу поблизу кордону вранці в п'ятницю, але війська чинили опір і відтіснили їх у контрнаступі.

"Після втечі ворог залишив чотири тіла, велику кількість зброї та боєприпасів", - йдеться в повідомленні армії.

Прикордонна зона також стурбована озброєними бандами контрабандистів.

Сили Беніну кажуть, що вони зіткнулися з понад 20 вторгненнями з 2021 року, тоді як сусіднє Того за цей час зазнало щонайменше п’яти атак.

Сахельський конфлікт почався в Малі в 2012 році, після чого поширився на Буркіна-Фасо і Нігер.