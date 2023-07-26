Росіянка намагалася переправити чотирьох українців у Румунію – ДБР

Їм усім загрожує покарання.

У Чернівецькій області правоохоронці затримали росіянку, яка намагалася незаконно переправити чотирьох українців у Румунію. Тепер їм усім загрожує відповідальність, повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує ZN.ua .

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За інформацією ДБР, 49-річна колишня мешканка Хабаровська, яка останні п’ять років проживає на заході України, хотіла незаконно переправити у Румунію чоловіків призовного віку. За допомогу у перетині кордону від чотирьох «клієнтів» жінка отримала 5000 євро та 18 100 доларів.

Якщо провину доведуть, жінці загрожує від трьох до п’яти років за ґратами. А на чоловіків прикордонники склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Таке порушення передбачає штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт.