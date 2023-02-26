Канада передасть Україні вісім танків Leopard 2 замість чотирьох

Канада передасть на потрібні ЗСУ ще чотири танки Leopard 2. Про це у річницю російського вторгнення в Україну заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє прес-служба уряду.

Таким чином, загальна кількість танків, які Канада погодилася відправити, побільшало до восьми. Також Оттава передасть Києву броньовану ремонтно-евакуаційну машину та понад 5000 снарядів 155-мм.

Крім цього, глава канадського уряду оголосив про нові санкції проти російських фізичних осіб та компаній, причетних до вторгнення в Україну. Йдеться зокрема про депутатів Держдуми РФ , які голосували за незаконну спробу анексії українських територій, членів уряду РФ та адміністрації президента.

Також санкції вводяться проти семи російських фізосіб і 50 оборонних підприємств, зокрема, що виробляють танки, ракети та системи озброєння. Забороняється ввезення, купівля зброї та боєприпасів російського виробництва.

"Путін вважав, що його вторгнення стане швидкою перемогою, але він помилився. Українці були сильними за останні 365 днів, і поки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, Канада та канадці підтримуватимуть український народ стільки, скільки потрібно", – наголосив Трюдо.