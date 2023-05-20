Нічна атака “шахедів” на Київ: уламки впали в чотирьох районах столиці

Нічна атака &ldquo;шахедів&rdquo; на Київ: уламки впали в чотирьох районах столиці

У ніч на 20 травня ворог здійснив одинадцяту повітряну атаку на столицю з початку місяця. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі дрони, які атакували місто. Внаслідок падіння уламків пошкоджено два житлових будинки, будівля СТО, автомобілі та дорожнє покриття, попередньо обійшлося без постраждалих.

Про це, як передає , йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).

“Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, в результаті падіння уламків у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Обійшлося без жертв. У Дарницькому районі уламками пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі. У Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку, а в Солом?янському постраждало дорожнє покриття і автотранспорт.

За словами начальника КМВА, інформація про потерпілих наразі не надходила.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня ворог здійснив десятий повітряний напад на Київ з початку травня із застосуванням дронів-камікадзе “Shahed”. Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. 

Фото: відкриті джерела


Олександр Попов, КиевВласть





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