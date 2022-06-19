У бою під Ізюмом загинув комбат "Карпатської Січі": названо ім\'я героя

У неділю, 19 червня, стало відомо про загибель засновника та багаторічного командира підрозділів "Карпатська Січ" та "Легіон Свободи" Олега Куцина, інформує Апостроф .

Про це у Facebook повідомила прес-служба легіону.

Повідомляється, що Куцин загинув у бою з російськими окупантами у бою в Харківській області, на Ізюмському напрямку. Голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок заприсягся завершити справу Куцина - розгромити російських загарбників.

"Москва впаде!", - заявив Тягнибок.

Як повідомляв "Апостроф", у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня загинув відомий київський активіст та розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний. 14 червня його загибель підтвердилася, вона викликала хвилю скорботи у мережі.