Новостей.COM ⇒
2023-04-03
У Санкт-Петербурзі через вибух в кафе загинув пропагандист і бойовик Владлен Татарський
Ймовірно, вибухівка знаходилася у статуетці, яку йому подарували
Фото - РосЗМІ
Увечері другого квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у одному з кафе. Внаслідок цього загинув російський пропагандист і бойовик Владлен Татарський. Про це повідомляють РосЗМІ.
Повідомляється, що вибух стався у кафе "Стріт-бар", власником якого нібито є Євген Пригожин. Щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кибер Z фронт", і другого квітня там проходив творчий вечір Владлена Татарського.
"В результаті інциденту одна людина загинула, нею виявився військовий кореспондент Владлен Татарський. 16 людей постраждали, їх оглядають медичні працівники", - сказано в повідомленні МНС Росії.
Віталій Кононученко, ZN.ua