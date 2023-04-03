У Санкт-Петербурзі через вибух в кафе загинув пропагандист і бойовик Владлен Татарський

Ймовірно, вибухівка знаходилася у статуетці, яку йому подарували

У Санкт-Петербурзі через вибух в кафе загинув пропагандист і бойовик Владлен Татарський
Фото - РосЗМІ

Увечері другого квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у одному з кафе. Внаслідок цього загинув російський пропагандист і бойовик Владлен Татарський. Про це повідомляють РосЗМІ.

Повідомляється, що вибух стався у кафе "Стріт-бар", власником якого нібито є Євген Пригожин. Щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кибер Z фронт", і другого квітня там проходив творчий вечір Владлена Татарського.

"В результаті інциденту одна людина загинула, нею виявився військовий кореспондент Владлен Татарський. 16 людей постраждали, їх оглядають медичні працівники", - сказано в повідомленні МНС Росії.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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