Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні".

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його «Слава Україні!»", - повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти.

"Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!»".