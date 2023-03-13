Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Мацієвського пам'ятатимуть за його відвагу і слова "Слава Україні", інформує ZN.ua.

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні".

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його «Слава Україні!»", - повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти.

"Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!»".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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