Британія запускає стратегію розвитку протиракетної оборони — названо ключові особливості

Ініціатива оцінюється в суму до 125 мільйонів євро.

Велика Британія запускає нову стратегію розвитку протиракетної оборони вартістю 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє британське видання UK Defence Journal, інформує ZN.ua.

Британія запускає стратегію розвитку протиракетної оборони — названо ключові особливості
© Mariusz B?aszczak/twitter

У нещодавно опублікованому попередньому інформаційному повідомленні Міністерства Оборони, оприлюднені плани щодо стратегії дослідження та розвитку протиракетної оборони. Майбутній проект спрямований на створення потужного та ефективного захисту від нових ракетних загроз, таких як балістичні та передові гіперзвукові балістичні та гіперзвукові крилаті ракети.

Ініціатива базується на п’яти основних принципах протиракетної оборони, а саме протидії розповсюдженню та контролю над озброєннями, стримуванні, протидії, активній обороні та пасивній обороні. Довгострокова угода оцінюється в суму від 25 до 125 мільйонів фунтів стерлінгів.

Міністерство Оборони ще не оприлюднило деталі конкурсного процесу закупівель. Однак значна вартість контракту вказує на важливість проекту та його потенційний вплив на майбутню обороноздатність Великої Британії.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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