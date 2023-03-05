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2023-03-05
Діти, які загинули та постраждали в Україні внаслідок агресії РФ: названо кількість
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області.
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Понад 1393 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на ранок 5 березня,
За інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - уточнюють в ОГП.
Анастасія Дейна, ZN.ua