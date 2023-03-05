Діти, які загинули та постраждали в Україні внаслідок агресії РФ: названо кількість

Понад 1393 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на ранок 5 березня, повідомляє Офіс генпрокурора.

За інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

«Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - уточнюють в ОГП.