Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю

ДБР продовжує розслідування загибелі 33-річного військового тероборони Сергія Панасюка, якого вбили на кордоні з Білоруссю наприкінці лютого. Пресслужба бюро зазначає, що справу у відомство поліція передала наприкінці минулого тижня.

Наразі обставини загибелі воїна встановлюються.