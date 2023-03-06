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2023-03-06
Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю
Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил несення бойового чергування, інформує
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ДБР продовжує розслідування загибелі 33-річного військового тероборони Сергія Панасюка, якого вбили на кордоні з Білоруссю наприкінці лютого. Пресслужба бюро зазначає, що справу у відомство поліція передала наприкінці минулого тижня.
Наразі обставини загибелі воїна встановлюються.
"Працівники ТУ ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил несення бойового чергування (ст. 420 КК України). Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії", -
Вікторія Хмілевська, ZN.ua