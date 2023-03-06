Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил несення бойового чергування, інформує ZN.ua.

Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю
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ДБР продовжує розслідування загибелі 33-річного військового тероборони Сергія Панасюка, якого вбили на кордоні з Білоруссю наприкінці лютого. Пресслужба бюро зазначає, що справу у відомство поліція передала наприкінці минулого тижня.

Наразі обставини загибелі воїна встановлюються.

"Працівники ТУ ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил несення бойового чергування (ст. 420 КК України). Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії", - цитує УП відповідь ДБР на свій запит.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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