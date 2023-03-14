Польща відмінить спрощене ввезення домашніх тварин із України: названо дату

Українські біженці більше не зможуть ввозити до Польщі тварин за спрощеною процедурою. Стало відомо, що невдовзі для них діятимуть загальні правила Євросоюзу.

Про зміни повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Наголошено, що після початку повномасштабної війни для громадян України запровадили спрощені умови ввезення до Польщі домашніх тварин. З 27 березня повернуться колишні правила, які стосуються кішок, собак та тхорів.

Які правила діють у Євросоюзі

Тварини повинні бути ідентифіковані за допомогою мікрочіпа або чіткого для прочитання татуювання, яке нанесено до 03.07.2011. У тварин обов'язково має бути щеплення проти сказу. При цьому дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення татуювання або транспондера або даті зчитування татуювання або транспондера, зазначених в ідентифікаційному документі. Вказано, що ревакцинація вважається первинною вакцинацією, якщо її не провели протягом терміну дії попередньої вакцинації.

Повинне бути проведене поточне серологічне дослідження для виявлення титру антитіл до сказу у тварини (рівень антитіл, що нейтралізують, до вірусу сказу в сироватці крові повинен дорівнювати або перевищувати 0,5 МО/мл).

У тварин має бути сертифікат здоров'я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів Євросоюзу із третіх країн кішок, собак або домашніх тхорів, та письмову декларацію за підписом власника або уповноваженої особи, яка підтверджує, що переміщення домашньої тварини до Євросоюзу є некомерційним. У деяких випадках є дійсним паспорт однієї з держав ЄС.

Зазначено, що період очікування три місяці з моменту забору крові на визначення титру антитіл до сказу тимчасово не буде вимагатися.

Де можна вакцинувати тварин проти сказу

Працюють акредитовані лабораторії, які уповноважені для проведення досліджень біологічного матеріалу для контролю ефективності вакцинації проти сказу:

Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ-151, вулиця Донецька, 30, 03151);

Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) (м. Київ, вул. Донецька, 30, 03151);

ТОВ "НеоВетлаб Україна" (м. Київ, вулиця Академіка Вільямса, 11, буд.1, кв.101, 03191).

Раніше повідомлялося, що багатьох українських біженців змусять повернути допомогу, яку вони отримали у Польщі.