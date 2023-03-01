Прощалися під дверима: священик УПЦ МП не дозволив відспівати Героя у храмі

Новий ганебний інцидент стався у стінах храму УПЦ МП.

Про огидну подію, що сталася днями, розповів український священник Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook, пише Politeka.net

За його словами, 28 лютого в селищі Задубрівка Чернівецької області, загиблого захисника довелося відспівувати під храмом, адже «батюшка» Віталій Дуров не дозволив занести його тіло.

«Запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його «тєлєса» викинуть разом із Московським Патріархатом із храму! І тому просто не відкрив двері храму. Треба зазначити, що громада храму ось уже 4 роки, як провела збори і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ», - розповів Роман Грищук, додавши, що було багато судів, які закінчились на користь громади і ПЦУ, але «батюшці» закони України не указ і храм тримають під замком.

Люди вже 4 роки моляться на вулиці.

«Воїн Василь Катан родом із Багринівки колишнього Глибоцького району. Жив у Задубрівці Заставнівського. Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: «Я теж хочу захищати свою Україну!», - розповів про загиблого Грищук.