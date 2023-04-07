СБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українців

Він веде блог на YouTube, де поширює такі наративи.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському священнику-блогеру Андрію Ткачову, який закликав загарбників вбивати українців. Про це СБУ повідомляє у Telegram , інформує ZN.ua .

Фото - Пресслужба СБУ

"Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу на ще одного представника РПЦ, який займається підривною діяльністю проти України. Фігурантом є протоієрей російської православної церкви Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві", - ідеться у повідомленні.

У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив "під сумнів" існування української державності.

Згодом Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників. Для цього "священнослужитель" створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів.

Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України. Задокументовано, що Ткачов пропонував загарбникам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах.