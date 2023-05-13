Скандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіян

Сьогодні, 13 травня, у селі під Києвом виник скандал. Священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіян, які вирішили перейти до Православної церкви України.

Конфліктна ситуація виникла у селі Петропавлівське, що у Бориспільському районі Київської області. Місцеві жителі провели збори, за підсумками яких вирішили перейти до Православної церкви України. Рішення підтримала 181 особа.

Священик УПЦ МП не визнав волевиявлення парафіян та відмовився переходити до ПЦУ й віддавати майно громаді. На місце оперативно з'явилася "група підтримки" батюшки - у вигляді віруючих та "тітушок". Також прибули правоохоронці, які поспілкувалися із ним.

"Та людина подарувала семисвічник, та - хрест, та подарувала Євангеліє, і тепер ви мені розповідаєте? Напишіть список, що ви можете забрати. Тому що нам це потрібно, звичайно, це люди дарували! А чому не дочекалися рішення суду, скажіть, будь ласка?" – обурився представник російської церкви.

Нагадаємо, що протистояння за місцеву церкву активізувалося і у місті Боярка Київської області – у Свято-Михайлівському храмі. Там громада ще взимку проголосувала за перехід до ПЦУ.

У Києво-Печерській лаврі вперше за 300 років на Великдень провели богослужіння українською мовою. Служба відбулася в Успенському соборі.

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква (УПЦ МП) є філією Російської православної церкви в Україні. Це антиукраїнська релігійна організація, яка просуває ідеї "російського світу" в Україні. Вона підтримує злочини рашистів проти наших співгромадян.

В УПЦ МП після повномасштабного вторгнення окупантів заявили про розрив своїх зв'язків із Москвою, але "забули" засудити агресію РФ проти незалежної України. Однак на практиці йдеться, як правило, про формальності, а ідеологія залишилася колишньою.

Під час обшуків, проведених СБУ на об'єктах УПЦ МП у грудні 2022 року, виявили достатньо доказів того, що релігійна установа залишається російською. У церковнослужителів були російські паспорти, партійні квитки КПРС, військові квитки ЗС РФ , державна символіка Росії, бланки перепусток в окупаційні органи РФ , символіка утворених псевдореспублік ДНР і ЛНР, що підтримуються рашистами, сепаратистських організацій "Підкарпатська Русь" і "Новоросія", російські рублі та сухі пайки російської армії. Також виявлено пропагандистську літературу, яка вихваляє росіян.

Нагадаємо про скандал навколо Auchan: торговельну мережу викрили у допомозі російським окупантам.