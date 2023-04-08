УПЦ МП заперечила, що Онуфрій та інші її священики мають російські паспорти

Там заявили, що журналісти шукають неіснуюче, поки нібито ігнорують громадянство РФ у представників ПЦУ.

Українська православна церква (Московського патріархату) назвала "недостовірною та маніпулятивною" інформацію про те, що митрополит Онуфрій та понад 20 інших її священнослужителів мають російські паспорти, інформує ZN.ua .

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У повідомленні на сайті розповіли, що частину згаданих у розслідуванні від 7 квітня єпископів нібито позбавили громадянства без жодних пояснень, після чого ті подали позов до суду з вимогою відновити дію паспортів нашої держави. Як написали в УПЦ МП, суд уже розпочав відповідне провадження.

"Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом", – вважають у церкві московського патріархату.

Там також окремо наголосили, що митрополит Онуфрій від народження громадянин України та не отримував інших паспортів. Сам він розповів цілу історію свого життя в окремому повідомленні , де також засудив війну РФ проти України, але подякував росіянам.

"Я засуджую війну Росії проти України та рахую її ганьбою для ангелів і людей, але я глибоко вдячний тим росіянам які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене. Я вдячний Богові за те, що в Росії я зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих – до яких я і сьогодні хочу бути подібним. На таких людях живе світ. Я знаю, що і сьогодні й в Росії, як і в Україні, є багато добрих і прекрасних людей, які не спекулюють війною, а щиро засуджують її як явище, яке не зближує людей, а навпаки – розділяє", – зазначив Онуфрій.