УПЦ МП заперечила, що Онуфрій та інші її священики мають російські паспорти

Там заявили, що журналісти шукають неіснуюче, поки нібито ігнорують громадянство РФ у представників ПЦУ.

Українська православна церква (Московського патріархату) назвала "недостовірною та маніпулятивною" інформацію про те, що митрополит Онуфрій та понад 20 інших її священнослужителів мають російські паспорти, інформує ZN.ua.

УПЦ МП заперечила, що Онуфрій та інші її священики мають російські паспорти
© КП

У повідомленні на сайті розповіли, що частину згаданих у розслідуванні від 7 квітня єпископів нібито позбавили громадянства без жодних пояснень, після чого ті подали позов до суду з вимогою відновити дію паспортів нашої держави. Як написали в УПЦ МП, суд уже розпочав відповідне провадження.

"Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом", – вважають у церкві московського патріархату.

Там також окремо наголосили, що митрополит Онуфрій від народження громадянин України та не отримував інших паспортів. Сам він розповів цілу історію свого життя в окремому повідомленні, де також засудив війну РФ проти України, але подякував росіянам.

"Я засуджую війну Росії проти України та рахую її ганьбою для ангелів і людей, але я глибоко вдячний тим росіянам які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене. Я вдячний Богові за те, що в Росії я зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих – до яких я і сьогодні хочу бути подібним. На таких людях живе світ. Я знаю, що і сьогодні й в Росії, як і в Україні, є багато добрих і прекрасних людей, які не спекулюють війною, а щиро засуджують її як явище, яке не зближує людей, а навпаки – розділяє", – зазначив Онуфрій.

На думку релігійної організації, наші "журналісти наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти" у єпископів УПЦ МП, поки ігнорують "відверті заяви" представників Православної Церкви України щодо наявності в їхніх архієреїв "громадянств РФ та «ЛНР»". При цьому священники не уточнили, про які саме "відверті заяви" йдеться.


Максим Царук, ZN.ua





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