"У пацанов уже крыша едет": роSSийских солдат косят психические расстройства после встречи с ВСУ

украинские военные, бойцы ВСУ

Некоторые из оккупантов попадают на лечение в специальные учреждения.

У захватчиков на войне в Украине уже не выдерживает психика, они деморализованы и боятся мощи Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

В частности, один из роSSийских оккупантов пожаловался жене на потери. Только в их подразделе "минус одиннадцать". Сам он чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет. Также оккупант жалуется, что на войне у рашистов не выдерживает психика.

"Сстреляют без конца. 152-е, 202-е. Можно просто есть… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", – говорит рашист своей зазнобе.

Кроме того, из предыдущих перехватов известно, что путинские военные готовы взрывать гранаты и травмировать себя, чтобы уехать домой и не воевать против украинских бойцов.


Александра Павленко, politeka.net





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