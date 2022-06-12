Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны

С началом войны в Украине выезд мужчин за границу запрещен. Речь идет о здоровых и пригодных к воинской службе мужчинах трудоспособного возраста: от 18 до 60 лет. При этом некоторым представителям сильного пола все же разрешили выезжать за пределы нашей страны. А вскоре выезд мужчин за границу могут разрешить еще одной категории украинцев. "Выездными" могут стать работники IT-отрасли.

Об этом рассказал в интервью заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

По словам чиновника, украинская IT-отрасль продемонстрировала незаурядную устойчивость во время войны. Около 70% компаний, работающих в этой сфере, смогли не только выстоять во время войны, но и нарастить объемы производства. При этом уже после 24 февраля в них были созданы новые рабочие места, что в итоге привело к повышению налоговых поступлений от IT-бизнеса.

"Можно сказать, что сегодня мы видим IT как одну из ключевых отраслей украинской экономики", - говорит Александр Борняков.

В такой ситуации государство должно обеспечить максимально благоприятный климат для этой отрасли, чтобы она создавала новые рабочие места и приносила доходы в бюджет.

Однако специфика этой отрасли такова, что ее специалисты и компании постоянно должны быть на виду. И не только внутри Украины, но и за границей. Ведь именно там, за рубежом, сосредоточена основная масса клиентов этих разработчиков программного продукта. Поэтому, чтобы быть на виду, специалисты этих компаний должны участвовать в международных конференциях и прочих профессиональных "тусовках", которые позволяют им оставаться в тренде.

Между тем, уже четвертый месяц они лишены такой возможности. Никто не ожидал, что война затянется так надолго. Месяц-другой запретов на выезд мужчин за границу не влияли на развитие отношений с партнерами, а вот три месяца уже – срок критический.

Поэтому на сегодня уже достигнуто понимание с Минобороны, Генштабом и Минэкономики о необходимости таких выездов. И в ближайшие дни появится механизм, который будет регламентировать загранпоездки IT-специалистов. Выезд будет разрешен им не насовсем, а на какой-то срок: вероятно, на две-три недели.

Кроме того, параллельно разрабатывается механизм бронирования ключевых работников IT-компаний от призыва в армию. На "гражданке" они принесут стране гораздо больше пользы, нежели на фронте, убежден чиновник Минцифры.

"Ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а потом из этой команды забирают несколько ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, поэтому планируем делать механизм бронирования через программу Дия", - поделился замминистра.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация . Представители власти имеют право вручить мужчинам повестки в военкомат где угодно: на улице, на блокпостах, в метро и даже в бассейне.