Выезд детей за границу: в Госпогранслужбе предупредили о новых правилах

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Организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых упростили.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, согласно сообщению, во время военного положения дети смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. Осуществлять нотариальное заверение документов больше не нужно.

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Пограничный контроль осуществляется с предъявлением следующих документов: согласия Нацсоцслужбы на выезд группы детей; списков группы детей и лиц, сопровождающих за рубеж; паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка; согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд; заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.

Добавим, что за сутки 13 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 70 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Как сообщают пограничники, из Украины за прошедшие сутки выехали более 33 тысяч человек. Почти 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы.


Катерина Петренко, politeka.net





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