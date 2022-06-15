«США не хотят мирного урегулирования»: посол РФ отреагировал на заявления Пентагона о новых поставках HIMARS для Украины

В РоSSии снова выражают "беспокойство" из-за американских РСЗО, информирует ZN.ua.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет стремлений к мирному урегулированию», – цитирует Антонова «Интерфакс».

По мнению роSSийского посла, заявления Кола не случайно были сделаны именно сейчас, накануне очередной встречи США и их союзников касательно военной поддержки Украины. Антонов считает, что таким образом администрация США настраивает единомышленников "на безальтернативность курса по накачке киевского режима вооружениями".

Реакция роSSийского дипломата не вызывает большого удивления, ведь представители властей РФ и местное военное руководство уже неоднократно выражали «беспокойство» по поводу поставок РСЗО HIMARS.


Александр Кричковский, ZN.ua





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